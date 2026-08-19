Ministro de Defensa de Ecuador se reúne en Quito con comandante de Comando Sur de EE.UU.

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Quito, 18 ago (EFE).- El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, se reunió este martes en Quito con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, para abordar el "fortalecimiento de las acciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional".

En el encuentro también participó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, general Henry Delgado, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Esta alianza permite sumar capacidades, inteligencia y cooperación para golpear con mayor fuerza a las mafias y proteger a quienes más importan: nuestras familias", señaló la cartera de Estado en redes sociales.

El encuentro se produce dos semanas después de que el Comando Sur lanzara el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental junto a los 18 países que integran la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, entre ellos Ecuador.

Ecuador se unió a la Coalición, también conocida como Escudo de las Américas, el pasado mes de marzo, una alianza impulsada por Estados Unidos junto a varios países de la región para reforzar la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

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El país andino mantiene desde enero de 2024 un "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, contra una serie de grupos criminales, a los que el Gobierno identifica como "terroristas". EFE