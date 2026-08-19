Tribunal de Justicia de Bolivia instruye que caso contra Cerimedo no se declare en reserva

Guardar

La Paz, 18 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó este martes que no se declare en reserva la investigación de la Fiscalía por un presunto delito de "tentativa de feminicidio" contra la abogada y activista Nadia Beller, un caso en el que el principal investigado es el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente de Argentina, Javier Milei.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, dijo a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz que la decisión responde a una solicitud hecha públicamente por Beller, a quien expresó su solidaridad.

"Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga Nadia Beller (...), se le está instruyendo también al juez que conoce ya la causa y que está ante el control jurisdiccional que el caso no sea declarado en reserva para que ella pueda tener acceso a toda la información y para que se le brinden todas las garantías necesarias", sostuvo Saucedo.

PUBLICIDAD

El magistrado explicó que la Fiscalía puede solicitar ante el juez que un caso sea declarado en reserva y que por el momento esa situación no fue requerida dentro del hecho que concierne a Beller y Cerimedo, quienes eran pareja.

Saucedo agregó que también se instruyó al juez encargado del caso "que actúe de manera diligente" ante "todos los requerimientos que sean solicitados por el Ministerio Público" y que los emita "de manera inmediata".

Beller, una abogada, activista y analista política que ha tenido vínculos con la izquierda y la derecha bolivianas, fue atacada a tiros el lunes en la noche por dos desconocidos vestidos como repartidores de comida a domicilio cuando se encontraba en las puertas de un hotel en Santa Cruz.

PUBLICIDAD

Cerimedo, a quien los medios locales identifican como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue arrestado en las últimas horas cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, dentro de la investigación por el ataque armado, por el que la Fiscalía le investiga por el presunto delito de "tentativa de feminicidio".

La abogada denunció en las últimas horas en sus redes sociales un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de Cerimedo, ante lo cual pidió que la investigación no sea declarada en reserva.

También reconoció que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y que por esa cercanía se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, de los que aseguró tener prueba, y acusó al argentino de al menos dos infidelidades y de dos supuestos intentos previos de feminicidio.

PUBLICIDAD

Cerimedo es reconocido como un especialista en campañas a través de redes sociales y fue parte activa de la estrategia de comunicación que llevó a Milei a la Presidencia argentina en 2023.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, se solidarizó antes con la activista y pidió "una investigación seria y profunda" del suceso, al asegurar que "en Bolivia nadie está por encima de la ley".

El argentino, que permanece aprehendido en Santa Cruz, deberá comparecer ante un juez cautelar que definirá su situación jurídica en las próximas horas. EFE