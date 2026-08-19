Autoridad regional pide a Fujimori declarar en emergencia provincia sureña por lluvias

Guardar

Lima, 19 ago (EFE).- La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, pidió este miércoles a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, la declaración de emergencia de la provincia sureña de Ilo para poder utilizar recursos de otras áreas y así atender a los damnificados por las intensas lluvias, que bloquearon el tránsito en una de las vías principales y causaron destrozos en viviendas y locales públicos.

Gutiérrez dijo, en entrevista con el Canal N, que "es momento de que la presidenta (Fujimori) se acerque al sur, el sur clama por apoyo, por prevención, necesitamos gestos políticos con presupuesto para poder afrontar lo que se viene en adelante", en referencia a los pronósticos de un fenómeno climatológico El Niño de magnitud fuerte o muy fuerte.

PUBLICIDAD

La gobernadora regional explicó que las tres provincias de Moquegua, en la costa sur de Perú, han sido afectadas por las intensas lluvias que empezaron el pasado domingo y causaron destrozos el lunes en la vía Costanera, que comunica esta región con Tacna, en el extremo sur del país y limítrofe con Chile, que también atravesó un temporal en los últimos días.

"Ante la ineficiencia y el abandono de (la entidad estatal) Provías Nacional hemos tenido que asumir y darle una solución de transitabilidad" a la vía Costanera, señaló Gutiérrez al anunciar que se ha habilitado una ruta alterna para el transporte pesado y de pasajeros.

PUBLICIDAD

La autoridad regional agregó que el 80 % de las familias de Ilo han sido afectadas de una manera directa o indirecta por las lluvias, atribuidas a la Depresión Aislada de Niveles Altos (DANA) 'Aníbal', y que también hay "más de 60 familias damnificadas, que lo han perdido todo".

En tal sentido, Gutiérrez subrayó que necesitan la declaratoria de estado de emergencia de la provincia de Ilo por el impacto de daños, que les permita "atender a nuestra población de manera más efectiva, que nos permita mover recursos de otras partidas presupuestales" con esa medida excepcional.

PUBLICIDAD

En la vecina región de Arequipa, la DANA provocó deslizamientos de lodo y piedras que mantiene bloqueados alrededor de nueve kilómetros de la carretera Panamericana Sur en la zona de Quebrada Honda, lo cual afecta a cientos de vehículos que permanecen varados en los distritos de Ático y Ocoña.

Este miércoles, la mandataria peruana anunció que el Ejecutivo destinará más de 800 millones de soles (237 millones de dólares o 203 millones de euros) en fortalecer la preparación del país ante los efectos del fenómeno climático El Niño, que provoca tanto lluvias en el norte, como sequías en el sur.

PUBLICIDAD

Se espera que el fenómeno de El Niño, que implica una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico con ondas que pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027 con magnitudes que variarán entre "fuerte" y "fuerte a muy fuerte" en el país.EFE