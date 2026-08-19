Zverev deja escapar una bola de partido y cae eliminado en Cincinnati

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Washington, 19 ago (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, quedó eliminado este miércoles en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati tras desperdiciar una bola de partido ante el estadounidense Tommy Paul.

Zverev cayó por 4-6, 7-6(6) y 6-4 en 2 horas y 51 minutos. Además de desperdiciar una bola de partido en el segundo set, el alemán dejó escapar un 4-2 a favor en el tercero y cedió los últimos cuatro juegos ante Paul.

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Tras conquistar Roland Garros y ser finalista en Wimbledon, Zverev llegará al Abierto de Estados con solo dos victorias sobre pista dura en la gira norteamericana, tras haber caído en su estreno en Canadá y en la cuarta ronda en Cincinnati.

La eliminación de Zverev, primer cabeza de serie en Cincinnati, deja el torneo completamente abierto en la ronda de cuartos de final, donde el único superviviente que ha ganado un Masters 1.000 es el estadounidense Taylor Fritz.

El canadiense Felix Auger-Aliassime (n.4), queda como el jugador con mejor ranking en Cincinnati, mientras que Fritz (n.9) y el italiano Flavio Cobolli (n.10) son los otros dos tenistas con vida del 'Top 10' del mundo.

La tarde de este miércoles también se cobró la eliminación de otro de los principales cabezas de serie, en este caso el australiano Alex de Miñaur, número 8 del mundo.

El francés Arthur Fils (n.22) fue el verdugo de De Miñaur, al que derrotó por 6-3 y 6-4 en apenas 1 hora y 22 minutos.

Fils será el próximo rival del argentino Thiago Agustín Tirante (n.50), que se clasificó por primera vez en su carrera a unos cuartos de final de un torneo categoría Masters 1.000. EFE