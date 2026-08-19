Guterres, "alarmado" por la licitación de asentamientos israelíes que dividirían Cisjordania en norte y sur

Guardar

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado este miércoles "profundamente alarmado" por los nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania, "particularmente" con respecto a una licitación de asentamiento al este de Jerusalén que "interrumpiría de facto la conexión entre el norte y el sur" del territorio palestino.

"El Secretario General está profundamente alarmado por los informes sobre nuevos asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada, incluidas nuevas licitaciones, entre ellas la del área E1" --ubicada al este de Jerusalén--, ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

PUBLICIDAD

En concreto, ha subrayado que "le preocupa especialmente la situación del asentamiento (en el área) E1, que interrumpiría de facto la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania".

"Esto tendría graves consecuencias para la integridad territorial del Territorio Palestino Ocupado y representaría una amenaza existencial para la solución de dos Estados", ha advertido Dujarric.

Al hilo, ha transmitido que "el secretario general insta a Israel a que se abstenga de adoptar nuevas medidas al respecto y a que actúe de conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio de 2024".

PUBLICIDAD

Esta opinión sostiene que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.

Guterres se ha pronunciado de este modo ante la publicación por parte del Gobierno israelí de una licitación para la construcción de siete complejos residenciales con 1.234 viviendas en la zona E1, al este de Jerusalén. La licitación otorga a los contratistas hasta el 19 de octubre para presentar sus ofertas, poco más de una semana antes de las elecciones parlamentarias del 27 de octubre.

PUBLICIDAD

La medida está vinculada a la aprobación de 3.400 viviendas en el área E1 en agosto del año pasado, en un plan de expansión ensalzado por el ministro de Finanzas israelí, el ultra Bezalel Smotrich, quien destacó entonces que "prácticamente elimina la ilusión de los dos Estados" al dividir el territorio destinado a un Estado palestino.