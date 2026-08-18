Aumentan a 93 el balance de muertos en el naufragio de un ferry en el lago Kariba de Zimbabue

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Las autoridades de Zimbabue han elevado este martes el balance de fallecidos en una persona más, hasta las 93 víctimas mortales, tras el accidente sucedido la semana pasada en el lago Kariba cuando un ferry sobrecargado volcó en el lago artificial y embalse más grande del mundo por volumen de agua.

En concreto, la Policía de Zimbabue ha actualizado la cifra de muertos, que asciende a 93, uno más que el último balance de este lunes. Del total de víctimas, 83 han sido identificadas.

El incidente, considerado uno de los peores accidentes en la historia del país africano, obligó al presidente zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, a declarar el "estado de desastre".

La embarcación, perteneciente a la Agencia Rural para el Desarrollo de Infraestructuras, y que viajaba desde Kariba hacia Chalala, volcó tras ser golpeada por el fuerte oleaje mientras navegaba cerca de la isla Long. A bordo navegaban 153 personas.

El lago Kariba es el lago artificial y el embalse más grande del mundo y se encuentra situado en el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia.