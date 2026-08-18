Spotify lanza las Playlist Notes: usuarios y editores ya pueden añadir contexto a sus listas de reproducción

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Spotify ha lanzado 'Playlist Notes' este lunes para que los usuarios y los editores puedan añadir contexto a las canciones que han seleccionado o la razón por la que crearon la lista.

'Playlist Notes' surge a partir de otra de las funciones lanzadas por Spotify el mes pasado, las notas de los usuarios, como ha señalado la compañía La plataforma de 'streaming' de música en un comunicado.

A diferencia de las notas de los usuarios, que permiten añadir un pequeño texto en cada una de las canciones de una 'playlist' y que aparecen justo debajo de estas, 'Playlist Notes' da la opción de añadirlo en las listas de reproducción.

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Esta nueva opción está disponible en las 'playlists' creadas por el usuario o en aquellas en las que colabora, desde el icono de tres puntos verticales al lado del nombre de la lista de reproducción.

Asimismo, la misma experiencia está disponible para las 'playlists' editoriales, de modo que los editores pueden añadir notas en algunas de las más importantes de la plataforma, como los Top Hits del día, RapCaviar, Hot Country, All New Pop y Fresh Finds Hip-Hop.

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Además, los editores cuentan desde con una nueva función de perfil que muestra los temas y álbumes más destacados de cada uno, aparte de las 'playlists' en las que trabajan.

'Playlist Notes' está disponible desde este lunes en Android e iOS en más de cien mercados globalmente, aunque variará para los editores de esta nueva función.