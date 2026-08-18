Montero defiende la voz de Lorca en el aniversario de su asesinato: "Recordarle es reivindicar la democracia"

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La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha puesto en valor la "voz andaluza" del poeta Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario entre el 17 y el 18 de agosto de 1936 cuando fue fusilado por el bando golpista, justo un mes después de la sublevación militar contra la República de las tropas de Franco, entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar.

"90 años después de su asesinato, Federico García Lorca sigue siendo una voz andaluza viva llena de libertad, de cultura, de igualdad y de dignidad. Recordar a Lorca es reivindicar la democracia y la memoria, sus versos y la esperanza de un pueblo", ha destacado este martes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

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"90 años después, seguimos leyéndolo, recordándolo y defendiendo aquello por lo que luchó y escribió: una España libre, justa y democrática", ha concluido la líder de los socialistas andaluces.

En otra publicación en redes sociales, el PSOE-A ha señalado que el cuerpo del poeta granadino "sigue sin haber sido encontrado". "A Federico lo mataron junto a otros cuatro compañeros; y hoy, con su memoria también honramos el nombre y la vida de miles de españolas y españoles asesinados a manos de la dictadura y cuyos cuerpos siguen perdidos en fosas comunes y aún aguardan poder tener una sepultura digna", han subrayado.

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