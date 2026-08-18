León XIV envía sus condolencias por las víctimas del naufragio de un ferry en Zimbabue

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Ciudad del Vaticano, 18 ago (EFE).- El papa León XIV ha transmitido sus condolencias por las víctimas del accidente de un ferry en el lago Kariba de Zimbabue y reza por las autoridades civiles y personal de emergencia en su respuesta a esta tragedia que se ha cobrado más de 90 vidas.

"Su Santidad el Papa León XIV se entristeció profundamente al enterarse del fatal accidente de ferry en el lago Kariba. Encomendando las almas de los fallecidos a la amorosa misericordia de Dios Todopoderoso, envía sus más sentidas condolencias a quienes lloran su pérdida", indica el telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en nombre del pontífice y divulgado hoy por la Santa Sede.

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León XIV "eleva sus oraciones por las autoridades civiles y el personal de emergencias en su respuesta a esta tragedia. Por todos los afectados, invoca las bendiciones divinas de consuelo, sanación y fortaleza", añade el mensaje.

El número de muertos tras el naufragio de una embarcación en el lago Kariba de Zimbabue ocurrido la semana pasada ha aumentado a 92 mientras se siguen encontrando cuerpos en las operaciones de búsqueda, informó este lunes la Policía zimbabuense.

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El naufragio ocurrió mientras el navío viajaba entre las localidades de Chalala y Kariba y aunque las primeras informaciones señalaron que transportaba a 120 personas, las investigaciones policiales apuntaron a que podría tratarse de más gente, pese a que la capacidad máxima autorizada era de 90 personas. EFE