Al menos diez muertos en un nuevo ataque de Rusia contra Járkov, en el noreste de Ucrania

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Las autoridades ucranianas han informado este martes de que al menos una decena de personas han muerto y otras ocho han resultado heridas por un ataque de las fuerzas rusas contra la ciudad de Pechenegi, en la provincia de Járkov, situada en el noreste de Ucrania.

El gobernador de la región, Oleg Sinegubov, ha señalado en un comunicado que dos infraestructuras civiles han resultado dañadas a causa de este ataque. "Las fuerzas de ocupación han perpetrado un ataque masivo y han matado a diez personas. También hay ocho heridos, que ya cuentan con toda la atención médica necesaria", ha indicado.

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Además, ha detallado que diez viviendas se han visto alcanzadas, además de una cafetería, una oficina de correos, una tienda y siete vehículos estacionados en las inmediaciones. "Los equipos de emergencias están trabajando sobre el terreno", ha apuntado.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado el "brutal ataque" perpetrado contra una "concurrida intersección" de la ciudad y ha confirmado la cifra de muertos. "Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Muchas personas han resultado heridas y están recibiendo toda la atención médica necesaria. Los primeros trabajadores desplegados en la zona ya han extinguido el incendio, y todos los servicios de emergencia y respuesta continúan trabajando en el lugar de los hechos", ha afirmado.

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"Se están esclareciendo todas las circunstancias de esta tragedia. Definitivamente responderemos a este ataque ruso. Y es igualmente importante que nuestros socios (...) ejerzan presión sobre Rusia y apoyen a Ucrania", ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de "seguir prolongando la guerra en lugar de aceptar las propuestas realistas de alto el fuego de Ucrania y poner fin al derramamiento de sangre".

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"Mientras Moscú se niegue a la paz tendrá que hacer frente al creciente coste de prolongar esta guerra mediante sanciones adicionales, aislamiento y una estricta rendición de cuentas por los crímenes rusos. Estamos informando a nuestros socios y organizaciones internacionales y llamando a la acción para poner fin a este terror y garantizar la justicia", ha resaltado, también en un comunicado en redes sociales.

Así, ha instado a todos los Estados a "unirse a los esfuerzos" ucranianos de "rendición de cuentas, incluido el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, que pronto comenzará sus operaciones en La Haya". "La rendición de cuentas por los crímenes rusos es un asunto de principios, no solo para las víctimas de los ataques rusos sino para toda la comunidad internacional", ha aclarado.

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El lunes, varias localidades de la misma provincia fueron atacadas por Rusia, con un saldo de siete heridos, entre ellos un menor de edad.