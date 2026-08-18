Temas del día de EFE News Latino del martes 18 de agosto

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EEUU ELECCIONES

Miami - Florida celebra elecciones primarias para definir a los candidatos al Congreso y al sucesor del gobernador republicano Ron DeSantis, quien ya agotó sus dos mandatos, un proceso que medirá la hegemonía conservadora en un estado clave y definirá las elecciones de medio mandato de noviembre.

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Washington - Alaska y Wyoming también celebran este martes primarias para elegir a los candidatos republicanos y demócratas que competirán en noviembre por escaños del Congreso.

EEUU PENA DE MUERTE

Miami - Las autoridades de Florida tienen previsto ejecutar este martes a William Silvia, un hombre de 61 años condenado a muerte por matar a tiros a su esposa en 2006, en la decimotercera ejecución del año en este estado, un cifra que casi duplica las siete contabilizadas en el resto de Estados Unidos.

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EEUU META

Los Ángeles - La tecnológica Meta presenta sus argumentos en el juicio contra la compañía, acusada por una coalición de estados de EE.UU. de diseñar redes sociales adictivas para menores como Instragram y facebook.

EEUU CANADÁ

Washington - El secretario de Estado, Marco Rubio, se reúne con la canciller de Canadá, Anita Anand, en un momento marcado por la activación de nuevos aranceles por parte del Gobierno de Donald Trump sobre el país vecino y un creciente rechazo hacia Washington entre la sociedad canadiense.

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU ESPACIO.- Dos astronautas de la NASA comenzaron este martes una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar una antena de comunicación espacio-tierra en el complejo orbital, fundamental para transmitir datos de alta velocidad entre el complejo orbital y la Tierra. (foto) (video)

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Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de julio.

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