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China levanta la suspensión de comercializar a ocho exportadores ecuatorianos de camarón

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Quito, 17 ago (EFE).- China restituyó la habilitación a ocho exportadores ecuatorianos de camarón que permanecían suspendidos para comercializar el producto en ese mercado desde octubre de 2025 y, en algunos casos, desde enero de 2026, informó este lunes la Cámara Nacional de Acuacultura (CAN) en un comunicado.

La decisión fue comunicada oficialmente a la Cancillería ecuatoriana por parte de la Administración General de Aduanas de la República Popular China.

"El levantamiento de estas suspensiones constituye, por tanto, un avance significativo luego de varios meses de gestiones y trabajo técnico conjunto entre las empresas afectadas, la CNA y las autoridades nacionales", señalaron en el comunicado.

Pese a la medida, seis establecimientos del país continúan suspendidos para comercializar camarón en China.

El gremio indicó que espera avanzar en el levantamiento de esas restricciones durante la actual visita del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a China.

Allí, el mandatario se reunirá este martes con el presidente chino Xi Jinping y se firmarán instrumentos bilaterales, según confirmó la Cancillería ecuatoriana este lunes.

La Cámara aseguró que continuará trabajando con las empresas y el Gobierno ecuatoriano hasta lograr la restitución de todas las habilitaciones pendientes y recuperar el pleno acceso de las exportaciones de camarón al mercado chino. EFE

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