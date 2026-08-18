Detienen a alcalde en centro de México por su presunta responsabilidad en una violación

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Ciudad de México, 18 ago (EFE).- Autoridades mexicanas arrestaron a Juan Pérez Moral, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, en el estado de Puebla, en el centro de México, por su presunta responsabilidad en el delito de violación, informó la Fiscalía estatal.

En un mensaje a medios, Idamis Pastor Betancourt, fiscal general de Puebla, confirmó la detención del político, postulado en 2024 por la coalición oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT).

Según la Fiscalía, el alcalde, de 60 años, es investigado “por su probable responsabilidad en el delito de violación” el cual habría ocurrido el pasado 10 de febrero.

De acuerdo con el relato, la víctima, de quien no se dio a conocer más detalles, se encontraba laborando en las instalaciones oficiales del municipio, cuando Juan Pérez, alias ‘El Mantecas’, “la agredió física y sexualmente en contra de su voluntad”.

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“Tras la denuncia presentada y el desahogo de los actos de investigación correspondientes, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, por lo que Juan 'N' fue detenido y puesto a disposición del juez de control en la Casa de Justicia de Atlixco para determinar su situación”, precisó Pastor Betancourt.

Aunque el arresto ocurrió el lunes, fue hasta la mañana de este martes cuando la Fiscalía estatal confirmó la detención y el delito del que se le acusa al político.

Pérez Moral es alcalde de San Juan Tianguismanalco desde 2024, cuando ganó las elecciones por la coalición oficialista de Morena y el Partido del Trabajo (PT), cargo que ya había ocupado entre 2018 y 2021.

La detención ocurre dos años después de que otro alcalde del mismo municipio enfrentara un proceso penal.

En 2024, Martín Zanes Cortés, entonces edil por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue procesado en 2024 por homicidio culposo tras la muerte de un motociclista atropellado por un vehículo de su propiedad, aunque enfrentó el proceso en libertad. EFE

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