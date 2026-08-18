Tailandia eleva a 41 el balance de muertos por el incendio desatado en un pub de Bangkok a mediados de julio

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Las autoridades de Tailandia han elevado a 41 el balance de muertos a causa del incendio registrado a mediados de julio en la capital, Bangkok, después de que dos personas hayan fallecido a consecuencia de sus heridas en el hospital.

Según ha recogido el diario 'The Bangkok Post', las dos víctimas han fallecido en dos hospitales de la capital un mes después del incendio en el pub Rong Beer Na Lat Phrao, el más mortífero en el país desde la tragedia de Año Nuevo en 2009 en el club Santika, que causó la muerte de 67 personas.

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La Policía presentó cargos el pasado 9 de agosto contra el propietario del local --dueño de otro pub, el Sa Leng, situado en la provincia de Yasothon, que quedó destruido en 2019 por un incendio en un incidente que se saldó sin víctimas-- por negligencia.

El incendio se declaró en un pub situado en el distrito de Chatuchak pocos minutos antes de la medianoche. En el momento de los hechos, unas 300 personas se encontraban dentro del edificio, que contaba con una sola planta.

La Oficina de Prevención y Mitigación de Desastres Públicos apuntó a que el incendio fue causado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado ubicada sobre el techo del edificio, de chapa, tras una serie de reformas no autorizadas en el sistema eléctrico.

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Los investigadores hallaron indicios que apuntaban a que tanto la entrada como las salidas de emergencia se encontraban obstaculizadas por mobiliario y otro tipo de materiales. La mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo tras quedar atrapadas en el edificio.