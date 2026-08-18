Apple reduce y simplifica las comisiones de App Store en Europa tras conversaciones con Bruselas

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Apple ha anunciado este martes cambios en su política de comisiones en App Store por los que reduce y simplifica los cobros a los desarrolladores en Europa a raíz de un diálogo con la Comisión Europea y tras enfrentar una multa de 500 millones de euros por quebrantar la legislación comunitaria de mercados digitales.

De esta manera, la compañía reemplazará la 'tarifa de tecnología básica', cobrada a los desarrolladores que no utilizan la App Store, por una comisión simple del 5% sobre las transacciones digitales a aplicaciones no se distribuyen a través del servicio de Apple.

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Igualmente, la comisión para quienes utilizan el sistema de pago de Apple dentro de la App Store queda fijada en el 26%, mientras que quienes hagan uso de otro método de pago dentro de tienda online de la compañía, el cobro será del 20%. En el caso de que las aplicaciones incluyan enlaces externos para completar las compras, el porcentaje a pagar será del 15%.

"Estos cambios resuelven las discrepancias de Apple con la Comisión sobre los términos comerciales y la distribución alternativa. Además, simplifican el proceso al unificar los términos comerciales para todos los desarrolladores que distribuyen aplicaciones en la UE", ha indicado la firma estadounidense en un comunicado.

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Las nuevas condiciones comerciales entrarán en vigor a partir del 1 de octubre, aunque los desarrolladores ya pueden comenzar a aceptar los nuevos términos. Por otra parte, queda eliminadas la tarifa de adquisición inicial y la tarifa de servicios de la tienda.

"Cada una de estas comisiones refleja las diversas maneras en que Apple genera valor para las aplicaciones de los desarrolladores, ya sea que utilicen la App Store o las compras integradas de Apple", reza la nota emitida por la tecnológica.

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Además, Apple introducirá medidas para proteger a los menores sobre los métodos de pago alternativos, dejando de incluir enlaces a sitios web para completar transacciones en la categoría infantil o la introducción de control parental para usuarios menores de 18 años

BRUSELAS AGRADECE SU "COMPROMISO"

Inmediatamente después del anuncio de Apple, la Comisión Europea ha reconocido "el compromiso" del gigante tecnológico al ofrecer "nuevas condiciones comerciales revisadas" a los usuarios de iOS y iPadOS en la Unión Europea.

"La Comisión celebra los cambios introducidos por Apple en sus condiciones comerciales, fruto de un estrecho diálogo entre la Comisión y Apple", se lee en un comunicado difundido por el Ejecutivo comunitario, donde se destaca la mejora de la interlocución de las dos partes tras la multa de 500 millones impuesta a la compañía en abril de 2025 por infringir la Ley de Mercados Digitales (DMA).

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Eso sí, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que no bajará la guardia y vigilará de cerca la aplicación práctica de este nuevo reglamento comercial antes y después de su entrada en vigor: "Tras el anuncio de hoy, la Comisión supervisará la implementación efectiva de las nuevas condiciones por parte de Apple".

La Comisión ha recordado que el objetivo fundamental de la DMA es garantizar "la plena libertad de elección" para los consumidores europeos en el entorno digital, garantizando entre otras cosas canales alternativos de distribución de aplicaciones en sus dispositivos.

La multa de 500 millones --recurrida por Apple ante la justicia europea-- se produjo tras constatar que la compañía impedía deliberadamente a los desarrolladores informar a los usuarios sobre promociones o tarifas más económicas fuera de la App Store, además de imponer comisiones desmedidas por las transacciones externas y mantener restricciones técnicas para obstaculizar las descargas alternativas a iOS.

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