Independiente Santa Fe recibe a River Plate con la esperanza de dar la sorpresa

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Bogotá, 18 ago (EFE).- El Independiente Santa Fe recibirá este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá al River Plate con la esperanza de dar la sorpresa en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Este será el primer partido de los colombianos tras el terremoto del pasado 10 de agosto. El último juego que disputaron los bogotanos fue el pasado 8 de agosto cuando vencieron por 2-0 al Boyacá Chicó en la cuarta jornada de la liga local.

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Los capitalinos no contarán para este partido con su portero titular, Andrés Mosquera Marmolejo, y el central Víctor Moreno por lesión, mientras el atacante Emerson Rivaldo Rodríguez y el portero Juan Espitia, recién fichados, tampoco podrán disputar el juego porque no fueron inscritos.

El entrenador de Santa Fe, el uruguayo Pablo Repetto, contará con el resto de su nómina, incluido el veterano goleador Hugo Rodallega, el extremo Ómar Fernández Frasica, el volante argentino Nahuel Bustos, el centrocampista Daniel Torres, el polifuncional Kevin Balanta y el lateral Helibelton Palacios.

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El equipo capitalino ha tenido un buen inicio de temporada con cuatro victorias, un empate y otra derrota. Justamente suma en este momento cuatro partidos sin perder y espera alargar la racha tras volver a jugar luego del parón forzoso.

River Plate, por su parte, viajará a Colombia con varias bajas sensibles, como las de los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, campeones del mundo con Argentina en Catar 2022, y el delantero Sebastián Driussi.

Sin embargo, el entrenador Eduardo Coudet contará con el resto de sus figuras, incluido el atacante colombiano Rafael Borré; el experimentado Ángel Correa; el volante Thiago Almada, el fichaje más sonado en Sudamérica tras el Mundial; el central Lucas Martínez Quarta y el prometedor portero Santiago Beltrán.

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El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre Olimpia y Vasco da Gama, que va 0-0 tras la ida en Brasil. EFE