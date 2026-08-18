PP ve "contundente" el aval de Bruselas al retorno de los migrantes que permanecen en Ceuta: "Es el único camino legal"

18/08/2026 La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la sede del PP Ceuta, a 18 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Gamarra ha visitado la ciudad autónoma para conocer de primera mano la crisis humanitaria que sufre la región después de que miles de migrantes cruzaran a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Durante su visita, Gamarra se ha reunido con el presidente de Ceuta y con los representantes de asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. SOCIEDAD Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha calificado de "contundente" el aval de la Comisión Europea a la posibilidad de devolver a Marruecos a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

"Es muy importante porque el planteamiento que hoy ha hecho público Europa, de una manera contundente y clara, viene a dejar claro que en España se aplican las leyes europeas y las leyes europeas contemplan el retorno y que esa es la línea. Por lo tanto, esa es la línea y esa es la legislación que tenemos que aplicar", ha asegurado en declaraciones a medios en Ceuta.

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Así lo ha puesto de manifiesto tras reunirse este martes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y de mantener una reunión con representantes de asociaciones y sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional.

Precisamente, este mismo martes, desde Bruselas, el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, ha defendido que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

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"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas.

Por su parte, Gamarra ha pedido que se apliquen las leyes ante una situación "excepcional". "No hay otro camino. Por lo tanto, tienen que aplicar la ley y el retorno es el único camino legal", ha avisado.

También ha advertido de que el asilo, siendo Marruecos "un país seguro" en el ámbito de la Unión Europea, "no puede ser admitido y no puede ser tramitado". "Y eso yo creo que es evidente, que para que sea efectivo y eficaz, lo que se necesita son medios", ha señalado, al mismo tiempo que ha trasladado que no tiene "ninguna duda" de que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y los funcionarios van a aplicar la ley.

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De la misma manera, se ha dirigido a los migrantes que llegaron de manera irregular en julio a Ceuta y ha dicho que "tienen que tener muy claro que para ellos no hay asilo, que para ellos no va a haber regularización, que para ellos sólo va a haber devolución, retorno".

VIVAS CRITICA EL "ABANDONO" DEL GOBIERNO

Por su parte, Vivas ha tildado de "vergonzoso" que Europa "esté apoyando" a Ceuta y que, sin embargo, el Gobierno central tenga "abandonados" a sus ciudadanos. "Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible", ha denunciado.

A juicio de Vivas, el Ejecutivo tiene "capacidades" y "medios" para que la situación de "impotencia" y "abandono" por la que atraviesa Ceuta acabe. "Es cuestión de voluntad política única y exclusivamente", ha indicado.

Igualmente, ha llamado a actuar "de manera inmediata" y a "actuar con energía" y "decisión" y a "sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la Península".

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