Concierto ha recaudado más de un millón de dólares para víctimas del terremoto en Colombia

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Bogotá, 18 de ago (EFE).- El concierto solidario 'Colombia: Voces por la Vida', que reunirá este domingo a 23 artistas en Bogotá, ha recaudado más de 3.500 millones de pesos colombianos (unos 1,1 millones de dólares) para apoyar a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país el pasado lunes 10 de agosto.

"Nuestro objetivo es unir nuestras voces, nuestras mano y nuestro saber hacer para recaudar fondos y reconstruir las casas de los colombianos que vieron afectados sus condiciones de vida el pasado 10 de agosto en el terremoto", afirmó a EFE la directora general de Ocesa Colombia, la empresa organizadora del evento, Luz Ángela Castro.

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Para el concierto ya confirmaron su participación artistas de la talla del español Miguel Bosé o los colombianos Sebastián Yatra y Karol G que se presentará vía 'streaming', entre otros, y que han contribuido a que hasta el momento se hayan realizado más de 21.000 donaciones.

El evento tendrá lugar en el Vive Claro, un escenario de la capital que tiene capacidad prevista para unos 40.000 espectadores, y contará además con la ayuda de empresas patrocinadoras vinculadas al mercado del entretenimiento, además de la Fundación Con Cora, de Karol G.

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La lista de artistas incluye también al grupo Niche, Nanpa Básico, Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Pedro Capó y Timo.

"En este momento no se han cerrado la compra tiquetes (boletos), y tenemos espacio disponible para que la gente siga donando y redimiendo una entrada para el concierto", aseguró la organizadora, que explica que los ciudadanos pueden donar a través de la plataforma en línea de Ticketmaster Colombia.

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Las donaciones parten de los 100.000 pesos colombianos (unos 32 dólares), aunque los precios varían en función de la ubicación.

"No están comprando una boleta, sino que están donando su participación para ver un concierto", aseguró la organizadora, quien explicó que todo el dinero recaudado se destina de manera directa a Presentes Corporación, una empresa dedicada a la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas por desastres naturales.

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El terremoto del 10 de agosto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el selvático departamento del Chocó (oeste), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda y el Instituto de Medicina Legal de Colombia ha recibido 312 cuerpos de víctimas.

Sin embargo, estas cifras distan de las dadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien rebajó a 289 el número de fallecidos en una alocución este lunes al país. EFE