El Rayo Vallecano asegura que LaLiga no atendió su petición de aplazamiento del partido ante el Alavés

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El Rayo Vallecano ha asegurado que solicitó formalmente a LaLiga aplazar su partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés al entender que suponía "un grave perjuicio" no disputarlo en Vallecas, pero que hasta el momento la patronal no ha atendido su petición y que se prepara para jugarlo en el Estadio Ontime Butarque.

"El Rayo Vallecano de Madrid desea comunicar que a última hora de la tarde del día 17/08/2026 recibió la negativa de alzamiento de las medidas cautelares de suspensión de la concesión por parte de la Comunidad de Madrid, pese haber puesto a su disposición toda la documentación solicitada y haber trabajado para la disputa del encuentro frente al Deportivo Alavés en el Estadio de Vallecas", señaló en un comunicado publicado la madrugada de este miércoles.

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El estado del césped del recinto vallecano ha avivado el conflicto entre el club y la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio. El organismo público extinguió hacía días la concesión del recinto al club vallecano por deficiencias de mantenimiento e infraestructura.

"Una vez recibida dicha negativa, el club ha realizado una petición formal ante LaLiga para el aplazamiento del partido, entendiendo que la no disputa del encuentro en el Estadio de Vallecas supone un grave perjuicio para nuestro club y nuestra afición. A estas horas, el club no ha recibido respuesta alguna por parte del organismo organizador de la competición", apuntó.

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Si finalmente el equipo disputa su partido de la segunda jornada en el Estadio Ontime Butarque, "haciendo así efectivo el acuerdo alcanzado con el CD Leganés a tal efecto", los abonados podrán recoger su entrada en las taquillas del Estadio de Vallecas. "Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación, y en los próximos días, pondremos en conocimiento de todos los aficionados, y medios de comunicación, la documentación que acredita de manera rotunda nuestra postura", finalizó.