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Al menos 3 muertos por la explosión en una central térmica en la ciudad siria de Baniyas

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Damasco, 18 ago (EFE).- Al menos tres personas murieron en una explosión producida este martes en una central térmica de la ciudad mediterránea siria de Baniyas, que acoge la refinería de petróleo más grande del país árabe, informaron fuentes oficiales.

La Dirección de Salud de la provincia de Tartús, en el noroeste de Siria y donde se encuentra Baniyas, indicó a la agencia oficial de noticias siria SANA que "tres personas fallecieron en el Hospital de Banitas como consecuencia de la explosión en la central térmica".

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Según informó SANA, las autoridades iniciaron investigación para esclarecer "la naturaleza" y las causas de la explosión, que se desconocen hasta el momento.

Baniyas posee una gran importancia económica al albergar la refinería de petróleo más grande de Siria.

gba-fa-ijm/alf

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