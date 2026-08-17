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Spider-Man supera 2.000 millones de dólares de recaudación en taquilla en todo el mundo

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Redacción Internacional, 17 ago (EFE).- 'Spider-Man: Brand new day' alcanza los 2.021 millones de dólares en su tercer fin de semana en cines, 785 millones de dólares en Norteamérica y 1.236 millones de dólares en el resto del mundo, según datos de Mojo Box Office.

Es el segundo filme de la historia que más rápido ha logrado esta cifra, solo por detrás de 'Avengers: Endgame'.

La película, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, se ha convertido en el mejor estreno de la historia de Sony. El filme ha batido varios récords y ahora mismo es la octava película más taquillera de la historia, por encima de 'Spider-Man: No Way Home', que recaudó 1.921 millones de dólares.

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'Spider-Man: Brand new day' se mantiene líder de la taquilla de Norteamérica -EEUU y Canadá- donde este fin de semana ha recaudado 70 millones de dólares.

Esta entrega del superhéroe de Marvel es una de las ocho películas en la historia que superan los 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial: 'Avatar' (2009, 2.900 millones), 'Avengers: Endgame' (2019, 2.700 millones), 'Avatar: The Way of Water' (2022, 2.300 millones), 'Titanic' (1994, 2.200 millones), 'Star Wars: The Force Awakens' (2015, 2.070 millones) y 'Avengers: Infinity War' (2018, 2.030 millones).

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'Spider-Man: No Way Home' de 2021, se cerró con 1.900 millones, pero no alcanzó la cifra histórica debido, entre otras razones, a que la aventura del superhéroe no se proyectó en China.

'The Odyssey' se mantiene en el segundo puesto de la taquilla de Norteamérica en su quinta semana en la gran pantalla, con 23,2 millones de dólares, y acumula una recaudación mundial de 1.290 millones de dólares. De este total, 504 millones de dólares corresponden a Norteamérica y 786 millones al resto del mundo.

El filme se ha estrenado en China este fin de semana rodeado de expectación y ha conseguido 36,6 millones de dólares de recaudación.

En las siguientes posiciones se encuentran 'PAW Patrol: The Dino Movie' con 69 millones de recaudación en todo el mundo y 'The end of Oak Street', dirigida por Robert Mitchell y protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, con 47 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. EFE

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