Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Controlado el incendio forestal de Lousame tras quemar unas 30 hectáreas

Imagen MKDPOIG35VH5FAPVM3523BNYWA
Guardar

La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio forestal que afecta desde el pasado viernes al municipio coruñés de Lousame.

El fuego se inició poco después de las 17,30 horas del viernes en la parroquia de Lesende y ha quedado controlado poco antes de las 9,00 horas de este lunes. Según las estimaciones provisionales, afecta a una superficie de unas 30 hectáreas.

PUBLICIDAD

Para su extinción se han movilizado, hasta ahora, dos técnicos, 21 agentes, 32 brigadas, 24 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Oposición surcoreana califica de "desastre diplomático" las críticas de Trump a maniobras

Infobae

Arabia Saudí mantiene conversaciones con Omán y Qatar para "preservar la estabilidad" en la región

Arabia Saudí mantiene conversaciones con Omán y Qatar para "preservar la estabilidad" en la región

Spider-Man supera 2.000 millones de dólares de recaudación en taquilla en todo el mundo

Infobae

Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, cumple 18 años

Infobae

China pide avanzar hacia "solución política" tras anunciar Trump menos maniobras con Seúl

Infobae