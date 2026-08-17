Controlado el incendio forestal de Lousame tras quemar unas 30 hectáreas

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La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio forestal que afecta desde el pasado viernes al municipio coruñés de Lousame.

El fuego se inició poco después de las 17,30 horas del viernes en la parroquia de Lesende y ha quedado controlado poco antes de las 9,00 horas de este lunes. Según las estimaciones provisionales, afecta a una superficie de unas 30 hectáreas.

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Para su extinción se han movilizado, hasta ahora, dos técnicos, 21 agentes, 32 brigadas, 24 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.