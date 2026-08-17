Arabia Saudí mantiene conversaciones con Omán y Qatar para "preservar la estabilidad" en la región

Guardar

Las autoridades saudíes han mantenido este lunes conversaciones con Qatar y Omán para abordar los últimos acontecimientos en la región de Oriente Próximo y "preservar la estabilidad" en la zona después de que las autoridades iraníes hayan dada por "ganado" la guerra con Estados Unidos e Israel, a los que señalan por "no haber conseguido ninguno de sus objetivos".

Así lo ha señalado el Ministerio de Exteriores saudí, que ha detallado que el ministro de la citada cartera, Faisal bin Farhan, ha mantenido sendas llamadas telefónicas con sus homólogos qatarí y omaní, Mohamed bin Abdulrahman al Thani y Badr al Busaidi, respectivamente.

PUBLICIDAD

"Hemos abordado asuntos de carácter regional y recalcado la importancia de mantener consultas continuadas y de forma coordinada entre aquellos países que apoyan la seguridad y la estabilidad en la zona", ha aclarado Bin Farhan, según un comunicado.

El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, aseguró el domingo que su país ha ganado la guerra contra Estados Unidos e Israel porque ninguno de sus dos enemigos ha conseguido los objetivos que se propusieron con el comienzo de la ofensiva contra el territorio, especialmente el de lograr un cambio de régimen.

PUBLICIDAD

Así, declaró que su país ha "ganado las dimensiones militares y políticas" de la guerra y que el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio, considerado el pilar básico en las negociaciones para poner fin oficialmente al conflicto, "es un documento de honor y victoria" para Teherán.

A esto se suma la creciente tensión entre Riad y los rebeldes hutíes yemeníes, que han reivindicado durante los últimos días ataques contra infraestructuras saudíes, como una refinería de la empresa Saudi Aramco situada en un puerto del suroeste del país, así como contra posiciones "sensibles" en el aeropuerto de Najrán, en el sur.

PUBLICIDAD