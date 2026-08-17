Oposición surcoreana califica de "desastre diplomático" las críticas de Trump a maniobras

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Tokio, 17 ago (EFE).- El principal líder de la oposición en Corea del Sur calificó este lunes de "desastre diplomático" la decisión de Estados Unidos de reducir unas maniobras militares con Seúl, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que envían una señal "totalmente inapropiada" a Pionyang.

"Se trata de un desastre diplomático provocado por el propio Gobierno de (el presidente surcoreano) Lee Jae Myung", escribió el líder del conservador Partido del Poder Popular (PPP), Jang Dong-hyeok, en su cuenta de Facebook.

Jang se refirió a la supuesta filtración de secretos militares por parte del ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, denunciada por Washington en abril y que llevó a EE.UU. a dejar de compartir parte de su información sobre tecnología norcoreana adquirida mediante satélites con Seúl.

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Según el político, Lee "genera menos confianza en el presidente de un país aliado que el propio dictador norcoreano".

Horas antes de que los ejercicios militares Ulchi Freedom Shield (UFS) dieran comienzo este lunes, Trump publicó en su red social, Truth Social, que había ordenado reducir "sustancialmente" las maniobras.

Entre sus argumentos, el mandatario republicano aludió a su "muy buena relación" con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y aseguró que el presidente surcoreano rechazó unirse a los esfuerzos de Estados Unidos para la "desnuclearización" de Irán, en el marco de la ofensiva estadounidense contra Teherán.

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El UFS, uno de los dos principales ejercicios conjuntos anuales de Seúl y Washington, se extenderá hasta el 27 de agosto, e incorpora ajustes para responder a la modernización de las capacidades de Pionyang debido a su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania. EFE