Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, cumple 18 años

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Este 17 de agosto es un día marcado en rojo y grabado con letras de oro en el calendario de Paula Echevarría y David Bustamante, ya que su hija Daniella cumple este lunes 18 años. Una mayoría de edad que llega en un momento especialmente complicado tanto para la protagonista del día como para el resto de su familia por el reciente fallecimiento -el pasado 30 de julio- del padre de la actriz, Luis Ángel Echevarría, al que tanto ella como su nieta estaban muy unidas y cuya ausencia será especialmente dolorosa en una fecha muy especial en la que, lejos de grandes celebraciones, la cumpleañera soplará las velas en la intimidad en Candás (Asturias) rodeada de sus seres queridos.

Hija de dos de los rostros más populares de nuestro país, Daniella ha crecido acostumbrada a las cámaras y a enorme expectación mediática que despierta cada uno de los movimientos de sus padres; de ahí que consciente de que su 18 cumpleaños marcaría un antes y un después en su vida haya dado varios pasos en los últimos tiempos para que su 'despixelización' y su 'salto definitivo' a la fama no supusiese el impacto esperado.

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En 2025, meses antes de cumplir 17 años, la joven debutaba en un photocall de la mano de la protagonista de 'Velvet', que emocionada explicaba que "ha querido venir ella porque ya es quién decide cuándo sí y cuándo no. Ha sido especial y bonito, y su padre está encantado, nos ve aquí y se le cae la baba". Y recientemente, tras varias apariciones en eventos junto a Paula siempre en un discreto segundo plano, su hija la arropaba en su 20º aniversario como imagen de Pantene y daba un paso al frente ofreciendo su primera entrevista para expresar su orgullo por tener como madre a la mejor del mundo.

Abriéndose camino como influencer en redes sociales, donde ya cuenta con más de 46.000 seguidores en Instagram y 54.000 en TikTok, Daniella no quiere seguir los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo por el momento -aunque sí es una apasionada de la moda- y como ha revelado ella misma, va a estudiar un grado de Marketing y Relaciones Públicas en una Universidad madrileña con el apoyo incondicional tanto del cantante como de la actriz, con los que tiene una maravillosa relación de la que han presumido en numerosas ocasiones.

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