Sebastián Abreu ya no es opción para dirigir a Nacional

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Montevideo, 17 ago (EFE).- Nacional aún busca un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Bava y sin contar con Sebastián 'Loco' Abreu que continuará siendo el técnico del mexicano Tijuana.

Tras vencer este domingo por 2-1 a Cruz Azul en la cuarta fecha del Torneo Apertura mexicano, el exfutbolista campeón de América con Uruguay descartó la posibilidad de dirigir a Nacional.

"Estoy súper comprometido con todo lo que nos toca (...) Si el capitán del barco se va y el barco queda en el medio del mar, qué van a pensar los marineros. El capitán es el último que se hunde en el barco", enfatizó Abreu.

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Este lunes, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo a la prensa que era muy difícil que 'el Loco' pudiera llegar, más allá de su "ilusión enorme" por dirigir al Tricolor.

Bava dejó de ser entrenador de Nacional luego de caer el sábado ante Racing en la segunda fecha del Torneo Clausura y llegar de esa forma a su undécima derrota en 25 juegos dirigidos.

Tras la salida del director técnico, el Tricolor perdió al director deportivo Sebastián Eguren y al secretario técnico Martín Ligüera por renuncia. EFE