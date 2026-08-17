Protesta ante la cumbre de la SADC para exigir la repatriación de inmigrantes en Sudáfrica

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Nairobi, 17 ago (EFE).- El grupo sudafricano contra la inmigración irregular March & March exigió este lunes a los líderes de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) la repatriación de sus ciudadanos indocumentados residentes en Sudáfrica.

La organización se movilizó a las afueras de la 46ª Cumbre Ordinaria de la SADC, en la ciudad sudafricana de Durban, y protestó bajo el lema "Es hora de ir a buscar a su gente".

Por su parte, la líder de March & March, Jacinta Ngobese-Zuma, criticó la falta de participación de la sociedad civil en la cita regional celebrada en Durban.

"Podemos hacer referencia a cosas reales. En lugar de que se miren unos a otros, se aplaudan y se hagan falsas promesas, nosotros, el pueblo, merecemos saber qué están discutiendo allí. Esas cosas van a afectar a nuestras vidas al final del día", declaró Ngobese-Zuma, según recogen medios locales.

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La activista reclamó un mayor control fronterizo y la aprobación de leyes orientadas a proteger a la población local, al tiempo que advirtió a los jefes de Estado del bloque regional de que se preparen para la deportación masiva de extranjeros no regularizados antes del 30 de septiembre.

"Queremos algo que sea práctico y queremos un Gobierno que escuche a su pueblo, no un Gobierno que pretenda que está escuchando mientras continúa con su sesión de maquillaje", afirmó la dirigente durante la manifestación.

Ngobese-Zuma sostuvo que la organización continuará su campaña con "mayor intensidad" debido al descontento de la ciudadanía y aclaró que no se oponen a la presencia de extranjeros regularizados en el país.

"No nos importa tener extranjeros en nuestro país que estén debidamente documentados, que estén aquí haciendo las cosas correctas y que amen al país tanto como nosotros", aclaró.

Los convocantes culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Se calcula que unos 178.000 inmigrantes africanos han abandonado Sudáfrica o han sido deportados en los últimos meses tras la ola de protestas xenófobas y los plazos de expulsión exigidos por grupos civiles, según datos de los países de origen.

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Así, países como Zimbabue (115.000 repatriados), Malaui (56.000), Ghana (1.600), Mozambique (1.540), Nigeria (1.000) y Lesoto (1.000) repatriaron a decenas de miles de sus ciudadanos tras el incremento xenófobo.

Sin embargo, la Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA) cifra en 89.936 los extranjeros repatriados por Sudáfrica hasta el 7 de agosto, solo contabilizando las expulsiones formales tramitadas por canales estatales o centros de repatriación.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones, especialmente en los barrios más vulnerables. EFE

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