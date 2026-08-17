La UNAM se disculpa con los afectados por las anomalías ligadas a IA en examen de admisión

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Ciudad de México, 17 ago (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor institución educativa pública del país, pidió disculpas este lunes a los aspirantes afectados por las irregularidades detectadas en su primer examen de admisión a licenciatura, realizado en línea, que le obligaron a convocar a parte de los jóvenes a una nueva prueba presencial.

"Por supuesto que hay que pedir una disculpa", afirmó el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, al reconocer el impacto que la situación ha provocado entre estudiantes que se prepararon durante meses y realizaron el proceso de manera regular.

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"Sucedió algo inesperado, algo que rebasó cualquier expectativa, que no tuvieron que ver muchísimos jóvenes (...) que han luchado muchos meses estudiando y que en este momento están siendo afectados con el estrés de un nuevo examen, con la incertidumbre de un nuevo examen", expresó en un mensaje a medios.

La UNAM realizó este año por primera vez en línea su examen de ingreso a licenciatura, pero detectó irregularidades y resultados atípicos que llevaron a suspender algunas inscripciones y establecer un examen de control presencial para determinados aspirantes.

La institución creó una comisión técnica de 16 especialistas para revisar el proceso, anunció una auditoría tecnológica y otra interna sobre la contratación del servicio, además de terminar anticipadamente su contrato con la empresa Territorium Life, encargada de la plataforma utilizada en el proceso.

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De la Fuente defendió la decisión inicial de trasladar el examen a internet porque, aseguró, buscaba generar mayor equidad en el acceso a la educación superior al evitar desplazamientos de los aspirantes desde distintas regiones del país.

La universidad, sostuvo, "se encontró con enormes complejidades a la hora de poderlo instrumentar".

El secretario general defendió también la decisión de repetir la evaluación ante las anomalías detectadas y señaló que la institución debía enviar un mensaje a quienes cumplieron las reglas pero no consiguieron un lugar.

"Si algo no funciona (...) y tú utilizaste formas o métodos prohibidos y que te ponen en ventaja de los demás, no lo vamos a aceptar, tenemos que actuar en consecuencia", advirtió.

De la Fuente reconoció el descontento de los jóvenes obligados a someterse nuevamente a una evaluación, pero sostuvo que la universidad no podía ignorar o minimizar lo ocurrido.

"Entiendo el malestar, entiendo a los jóvenes que están en esta situación, pero también es un mensaje que yo creo que es importante para la sociedad en el sentido de que puedes corregir y siempre hay tiempo para cambiar; lo que no puedes es ocultarlo o no puedes minimizarlo", señaló.

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El funcionario universitario consideró que la institución reaccionó de manera "muy rápida" y "muy transparente" ante la crisis y aseguró que el episodio servirá para revisar futuros procesos de admisión.

"Creo que en ese sentido la UNAM actuó de una forma muy rápida, muy transparente y que ya aprendió mucho", concluyó.

Miles de estudiantes realizan este lunes en Ciudad de México un examen de control presencial, donde los aspirantes seleccionados serán incorporados al nuevo ciclo escolar, previsto para el próximo 31 de agosto.