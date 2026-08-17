Rusia derriba 205 drones durante la pasada noche y denuncia la muerte de un civil

Guardar

Moscú, 17 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 205 drones de largo alcance ucranianos durante la pasada noche, un ataque que costó este lunes la vida de un civil en la región fronteriza de Briansk, según las autoridades locales.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 205 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, informó en Telegram el mando castrense ruso.

El gobernador de la región de Briansk, Yegor Kovakchuk, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que "a consecuencia del ataque de un dron contra la localidad Ponúrovka del distrito Starodubski murió un civil".

Expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y señaló que estos recibirán toda la ayuda y el apoyo necesario de las autoridades.

Señaló que durante las últimas 24 horas sobre esta región fueron derribados 60 drones ucranianos de ala fija.

Durante la noche, mucho menos intensa que la anterior, en la que tuvo lugar el mayor ataque de drones contra la retaguardia rusa desde el comienzo de la guerra, no se reportaron impactos contra infraestructura crítica rusa, intensamente hostigada por las fuerzas enemigas durante las últimas semanas.

PUBLICIDAD

En la sureña región de Rostov fueron derribados más de medio centenar de drones durante la pasada noche sobre cinco ciudades y nueve distritos, sin que se reportasen víctimas ni daños, informó en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.EFE