Lunes, 17 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 17 ago (EFE).-

Cali (Colombia).- El lunes 10 de agosto el tiempo se detuvo en Colombia a las 7:34 de la mañana (12:34 GMT) por un potente terremoto de magnitud 7,4, el más fuerte en el país desde el violento sismo de 1999. Una semana después, las cifras de al menos 300 muertos, centenares de desaparecidos y una enorme destrucción en Cali, Pereira, Quibdó y numerosos municipios, dan una idea de la magnitud de la tragedia.

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Cali (Colombia).- Las carreteras del centro-oeste de Colombia, la zona más afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, están llenas de vehículos particulares y camiones con letreros que dicen 'Ayuda humanitaria', una iniciativa de ciudadanos que recorren centenares de kilómetros para ayudar a los damnificados.

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Pereira/La Encharca (Colombia).- El terremoto de magnitud 7,4 que estremeció el pasado lunes media Colombia ha dejado en suspenso la educación de decenas de miles de niños, especialmente en áreas rurales y menos desarrolladas.

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Moscú/Kiev.- Rusia y Ucrania cumplen ya seis meses desde la última ronda de negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos, en medio de una escalada de los ataques tanto en el frente como en la retaguardia y el mar Negro que ha provocado decenas de muertos en los dos países, la mayoría ucranianos y daños en importantes infraestructuras.

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Maumere (Indonesia).- Miles de personas continúan en refugios temporales en la isla indonesia de Flores, después de que fuera sacudida por un terremoto de 7,7 el sábado con numerosas réplicas desde entonces, entre ellas una de 5,7 este lunes, con un saldo hasta el momento de más de medio centenar de fallecidos y 137 heridos.

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Durban (Sudáfrica).- La Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) celebra en Sudáfrica su 46ª cumbre ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno, en un contexto marcado por el conflicto y el brote de ébola en el este de la RD Congo y la ola de violencia xenófoba en Sudáfrica.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Lima.- La eurodiputada Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presentará las principales conclusiones y recomendaciones del Informe Final de la Misión sobre las Elecciones Presidenciales de 2026 en el Perú.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, reivindicó este lunes el legado del fallecido expresidente Jiang Zemin (1993-2003) como figura clave de la continuidad de la reforma y apertura de China, durante un acto en Pekín por el centenario de su nacimiento.

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Ciudad de México.- Aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor universidad pública del país, vuelven este miércoles a las aulas para presentar bajo vigilancia presencial un examen de control que definirá su ingreso, después de las irregularidades detectadas en la primera prueba realizada completamente en línea y supervisada con herramientas de inteligencia artificial (IA).

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Tokio.- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,3 % entre abril y junio, en comparación con el periodo anterior, lo que marca su tercer trimestre consecutivo de crecimiento positivo, impulsado por el gasto público y el aumento de las exportaciones.

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Kiev.- El Parlamento ucraniano vuelve al trabajo el martes, pero el presidente del país, Volodímir Zelenski, aún no ha conseguido formalizar por completo la transformación de su cúpula, algo que ha provocado protestas en el país.

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Seúl.- Activistas surcoreanos protestaron este lunes en Seúl contra las maniobras militares conjuntas Ulchi Freedom Shield (UFS), uno de los dos principales ejercicios conjuntos anuales de Seúl y Washington, junto al Freedom Shield de primavera.

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Moscú.- El Tribunal Supremo de Rusia anuncia su decisión sobre el recurso interpuesto por el partido opositor Yábloko contra su exclusión de las elecciones legislativas.

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Yakarta.- Indonesia celebra su Día de la Independencia.

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Hanói.- El fabricante de automóviles y motocicletas vietnamita VinFast vendió 21.781 vehículos eléctricos en julio, lo que eleva sus ventas en los primeros siete meses de 2026 a 137.697 vehículos y sitúa a la empresa en camino de superar con creces el récord del año pasado en su mercado nacional.

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Swansea (R. Unido).- Se lleva a cabo en Swansea (Gales) el funeral de la cantante galesa Bonnie Tyler, fallecida el 8 de julio a los 75 años.

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Pekín.- La película china de animación 'Niu Lai', estrenada prácticamente sin promoción y con una recaudación mínima durante sus primeros días en cartel, se ha convertido en uno de los fenómenos inesperados del verano tras hacerse viral en las redes sociales del país.

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srp/aca/EFE

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