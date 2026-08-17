Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

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Tres personas --una mujer embarazada de 8 meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16-- han muerto este domingo como consecuencia de un tiroteo registrado en la barriada de El Rocío de Isla Cristina (Huelva), que podría estar relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de Huelva capital.

Según ha indicado la Guardia Civil a Europa Press, y ha adelantado el diario Huelva Información, los hechos se produjeron sobre las 22.00 horas de este domingo cuando dos personas llegaron hasta la zona en una motoclicleta y uno de ellos disparó con un "arma larga".

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Como consecuencia tres personas han fallecido. Se trata de una mujer de 39 años y embarazada de 8 meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16. Asimismo, el suceso se ha saldado también con dos heridos, uno leve y otro grave, que se trata de una persona de 18 años. Sobre estos hechos se ha decretado el secreto de sumario.

Según detalla la Guardia Civil, las dos mujeres fallecidas son la suegra y la hermana de 'El Baba', el presunto autor de un tiroteo registrado en esta zona en septiembre de 2024 que se saldó con una persona fallecida. Además, el herido grave es su sobrino.

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Asimismo, los agentes informan de que se trata de un "ajuste de cuentas" que está relacionado con los últimos tiroteos registrados en la zona. En cuanto al menor fallecido, según la Benemérita, no guarda relación con las dos mujeres fallecidas y tampoco tendría nada que ver con el supuesto ajuste de cuentas.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

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