Peter Thiel aflora una participación del 1% en la argentina Vista Energy

Guardar

Peter Thiel, inversor tecnológico y cofundador de firmas como PayPal o Palantir, ha desvelado una participación a través del fondo Thiel Macro LLC de aproximadamente el 1% en Vista Energy, el mayor operador independiente en petróleo en Argentina, con una posición destacada en Vaca Muerta.

Según la documentación registrada el pasado viernes por el vehículo inversor ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), detallando su exposición a distintas empresas cotizadas al cierre del segundo trimestre, la posición en Vista Energy era de 1,189 millones de certificados de depósito de acciones (ADS), lo que supone alrededor del 1% de la compañía.

PUBLICIDAD

En el informe, asigna un valor de 75,9 millones de dólares (64,9 millones de euros) al paquete de acciones en Vista Energy, situando esta posición como la segunda más relevante del fondo al cierre del trimestre, solo por detrás de los 495.000 títulos en Amazon.com, cuyo valor era de 117,97 millones de dólares (101,95 millones de euros).

Vista Energy fue fundada en 2017 por Miguel Galuccio, quien se desempeñó entre 2012 y 2016 como presidente del consejo de administración y consejero delegado de YPF, cotizando desde entonces en la Bolsa Mexicana de Valores.

En 2018, tras la adquisición de dos compañías con activos en Vaca Muerta (Argentina), Vista Energy inició una estrategia de crecimiento sostenido y, en julio de 2019 comenzó a cotizar también en la Bolsa de Nueva York.

Peter Thiel, nacido en Alemania y criado en EEUU, es conocido como uno de los mayores donantes del Partido Republicano en EEUU. La pasada primavera se mudó temporalmente con su familia a Buenos Aires, atraído por la ideología libertaria y la política de desregulación del presidente argentino Javier Milei, según informaba 'Financial Times'.

PUBLICIDAD

Asimismo, el magnate adquirió una mansión de seis habitaciones en Palermo Chico, un céntrico barrio de la capital argentina donde se ubican numerosas embajadas, así como un terreno para construir una casa cerca de Punta del Este, una ciudad costera uruguaya popular entre la élite argentina.