La creación de empresas en la UE retrocedió en el segundo trimestre, mientras que aumentaron las quiebras

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El número de empresas declaradas en quiebra en la Unión Europea (UE) experimentó en el segundo trimestre un incremento del 5,7% respecto de los tres meses anteriores, cuando habían caído un 2,4%, mientras que las empresas registradas disminuyeron un 0,5% trimestral, según los datos publicados por Eurostat.

Entre los 21 países del euro, las quiebras de empresas aumentaron entre abril y junio un 6,9% respecto del primer trimestre, cuando habían bajado un 2,3%. En el caso de las empresas registradas, se observó una caída trimestral del 0,1%, después del -1,3% de los tres primeros meses de 2026.

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Según la oficina estadística comunitaria, entre abril y junio, las inscripciones de empresas disminuyeron en 5 de los 8 sectores de la economía. En concreto, la industria registró la mayor caída (-3,6%), seguida de los servicios de alojamiento y alimentación (-3,4%) y los servicios sociales y educativos (-3,2%).

De su lado, el registro de empresas aumentó notablemente en el sector de la información y las comunicaciones (+8,8%) y también se registró un incremento en el sector de la construcción (+1%), mientras que los servicios financieros se mantuvieron estables.

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En cuando a las quiebras, estas aumentaron en 5 de los 8 sectores. Los mayores incrementos correspondieron a educación y actividades sociales (+21,1%), transporte (+11,4%) y servicios financieros (+6,8%), mientras que se observaron descensos en alojamiento y servicios de alimentación (-2,6%), construcción (-1,7%) y comercio (-1,2%).

Entre los Veintisiete, Malta (-50%), Chipre (-41,7%) y Eslovaquia (-33,5%) registraron las mayores caídas en las quiebras de empresas, mientras que los aumentos más significativos se observaron en Estonia (+31,8%), Grecia (+31,6%) y Croacia (+20,5%).

En el caso de la creación de empresas, Irlanda (+20,4%) lideró el registro de sociedades, por delante de Bélgica (+8,2%) y Suecia (+7,6%). En el extremo opuesto, Luxemburgo sufrió la mayor caída del registro de empresas en el segundo trimestre (-24,2%), así como Lituania (-12,4%) y Dinamarca (-8,2%).

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En el caso de España, el registro de empresas en el segundo trimestre retrocedió un 5,8%, tras caer un 6,5% en el primer trimestre de 2026. Asimismo, el número de quiebras de empresas aumentó un 2%, después de retroceder un 5,2% entre enero y marzo.