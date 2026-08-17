Puigdemont afirma que las víctimas del 17A "merecen el derecho a saber toda la verdad" del caso

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El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que las víctimas de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 "merecen el derecho a saber toda la verdad relacionada con el caso" y ha asegurado que no lo han tenido fácil en este sentido.

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press este lunes, Puigdemont, que estaba al frente del Govern catalán durante el 17A, ha subrayado la eficiencia de los Mossos d'Esquadra y la respuesta ejemplar de toda la ciudadanía, incluida la "contundente e inequívoca condena" de las asociaciones musulmanas de Catalunya.

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"Tampoco olvidaremos nunca los vínculos comprobados entre los servicios de información y policiales españoles y el imán que fue el cerebro de la operación", ha agregado.

Ha dicho que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir en paz y "una pequeña minoría, radicalizada y fanatizada por mentes criminales, es capaz de hacer mucho daño en un momento determinado".

Por ello, ha concluido: "Es necesario actuar preventivamente, mejorando la información y la formación policiales, actuando en las prisiones, apartando de nuestra sociedad a quienes vienen a predicar odio y violencia".