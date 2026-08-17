Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Puigdemont afirma que las víctimas del 17A "merecen el derecho a saber toda la verdad" del caso

Imagen X32DIO7E5RDCJCB6HZBVT46JUE
Guardar

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que las víctimas de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 "merecen el derecho a saber toda la verdad relacionada con el caso" y ha asegurado que no lo han tenido fácil en este sentido.

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press este lunes, Puigdemont, que estaba al frente del Govern catalán durante el 17A, ha subrayado la eficiencia de los Mossos d'Esquadra y la respuesta ejemplar de toda la ciudadanía, incluida la "contundente e inequívoca condena" de las asociaciones musulmanas de Catalunya.

PUBLICIDAD

"Tampoco olvidaremos nunca los vínculos comprobados entre los servicios de información y policiales españoles y el imán que fue el cerebro de la operación", ha agregado.

Ha dicho que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir en paz y "una pequeña minoría, radicalizada y fanatizada por mentes criminales, es capaz de hacer mucho daño en un momento determinado".

Por ello, ha concluido: "Es necesario actuar preventivamente, mejorando la información y la formación policiales, actuando en las prisiones, apartando de nuestra sociedad a quienes vienen a predicar odio y violencia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La creación de empresas en la UE retrocedió en el segundo trimestre, mientras que aumentaron las quiebras

La creación de empresas en la UE retrocedió en el segundo trimestre, mientras que aumentaron las quiebras

Fiscalía presenta cargos contra un alcalde ultra portugués por discriminación a gitanos

Infobae

Netanyahu se reúne con Khusner y Mladenov en Jerusalén para abordar el plan de Gaza

Infobae

El presidente del Líbano ratifica la abolición de la pena de muerte en el país

Infobae

Air Europa crece en Alemania con la nueva ruta Madrid-Düsseldorf desde el 30 de noviembre

Air Europa crece en Alemania con la nueva ruta Madrid-Düsseldorf desde el 30 de noviembre