Ola de calor azota al sur de EEUU con récords y temperaturas de hasta 46 centígrados

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Miami (EE.UU.), 17 ago (EFE).- Más de 70 millones de personas están bajo alertas este lunes por una ola de calor en el sur de Estados Unidos que afecta en especial a Florida y estados de la frontera con México con récords y temperaturas de hasta 115 grados Fahrenheit (46 centígrados), avisó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La ola de calor rompió o igualó este lunes y durante el fin de semana récords de temperatura para esta época del año en ciudades como Miami y Fort Lauderdale (Florida); Laredo, Borger y el aeropuerto de Austin (Texas); Atlanta (Georgia); Raleigh (Carolina del Norte); Memphis (Tennessee), y Charlotte (Carolina del Norte).

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El NWS avisó que, a medida que la ola de calor de mediados de verano continúa en el sur y el sureste de Estados Unidos, se esperan más días con temperaturas máximas cercanos a los 100 grados Fahrenheit (de entre 38 y 40 centígrados) e índice de calor de 115 Fahrenheit (46 centígrados).

El fenómeno, añadió el pronóstico, avanza hacia el suroeste de Estados Unidos, por lo que esta región comienza a calentarse de nuevo el lunes y martes con temperaturas máximas que empiezan a subir hacia los 100 Fahrenheit (38 centígrados) y hasta los 110 Fahrenheit (43 centígrados).

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Por ello, avisó de alertas de calor extremo en vigor para Nevada, Arizona y California, lo que incluye zonas del sur de estos últimos dos estados cercanas a la frontera con México.

"Se aconseja a los residentes seguir las recomendaciones de seguridad ante el calor limitando la actividad al aire libre, manteniéndose hidratados, asegurando el acceso a aire acondicionado o centros de enfriamiento, y monitoreando a amigos, vecinos y familiares vulnerables", expuso el NWS en su aviso.

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Estados Unidos experimenta un verano con calor por encima del promedio y marcado por olas de calor, con una de las más fuertes el fin de semana del 4 de julio, día de la Independencia de EE.UU., que se saldó con una treintena de fallecidos.

El pasado julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registro, con una temperatura promedio de casi 25 grados centígrados en su territorio contiguo, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del país.

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Las altas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición de incendios y su propagación, pues casi tres millones de hectáreas han ardido en lo que va de año en Estados Unidos, la cifra más alta en la última década.EFE