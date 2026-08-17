Marc Anthony, Chayanne, Elena Rose o Luis Fonsi, protagonistas del concierto solidario por Venezuela y Colombia

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Artistas como Marc Anthony, Chayanne, Elena Rose o Luis Fonsi se han unido en el concierto solidario 'Unidos por los nuestros', cuyas ganancias serán destinadas a organizaciones comprometidas con la "recuperación" y "reconstrucción" de Venezuela y Colombia.

La iniciativa llega tras los seísmos que han afectado a ambos países. En el caso de Venezuela, las autoridades han elevado las víctimas mortales a más de 6.300 tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter de final de junio.

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En Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha confirmado que hay por el momento 181 muertos y 2.595 heridos debido al terremoto del pasado 10 de agosto.

Así, más de un centenar de artistas se han congregado este domingo en el escenario del Kaseya Center de Miami (Estados Unidos).

La noche comenzó con Micro TDH, Isadora y Free Cover, que abrieron con la canción de Diego Torres 'Color esperanza'. Después fue el turno de Elena Rose, Chayanne, Piso 21, Marc Anthony o Gente de Zona.

A continuación actuaron Alleh, Chyno y Nacho, Corina Smith, Feid, Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler, Jerry Di, Joaquina, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Lasso, Luis Fonsi, Manu Manzo, Mau y Ricky, Nella, Noreh, Olga Tañón, Ricardo Montaner, SanLuis, Silvestre Dangond y Zhamira, que cerraron el cartel.

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