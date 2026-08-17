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El presidente de Líbano promulga la ley para abolir la pena de muerte

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El presidente libanés, Joseph Aoun, ha promulgado este lunes la ley para abolir la pena de muerte en el país, siguiendo el acuerdo alcanzado la semana pasada por el Parlamento de Líbano para poner fin con una práctica que 'de facto' estaba suspendida desde 2004.

La legislación aprobada por el Parlamento libanés contempla la abolición de la pena de muerte para quienes hayan sido condenados y su sustitución por cadena perpetua con "trabajos forzados agravados".

Este paso fue aplaudido por la Unión Europea que lo describió como un "significante avance" para los Derechos Humanos, destacando que se trata de un "poderoso ejemplo" para el resto de países de Oriente Próximo, al convertirse en el primero de la región en eliminar la pena capital para todos los delitos.

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