Duro Felguera convoca junta extraordinaria en septiembre para aprobar un proyecto clave con Mota-Engil México

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Duro Felguera ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre, en primera convocatoria y de forma exclusivamente presencial, para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México, ha anunciado este lunes la compañía asturiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El orden del día de la junta, que se prevé celebrar en primera convocatoria, queda limitado exclusivamente a la aprobación o al rechazo del proyecto Tula, según ha precisado la empresa.

El proyecto Tula, junto al proyecto Escolín --una planta de fertilizantes, también en México-- forman parte del plan de crecimiento que se ha marcado la compañía de ingeniería asturiana tras lograr el visto bueno judicial a su plan de reestructuración el pasado mes de junio.

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En concreto, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón desestimó íntegramente las demandas incidentales de oposición a la homologación judicial del plan de reestructuración conjunto del Grupo Duro Felguera, suscrito el 21 de octubre de 2025.

Las demandas habían sido interpuestas contra Duro Felguera y filiales por parte de las mercantiles Romgaz, Zgounder Millenium Silver Mining, Asturfluid, Luongo Underwriters and Consulting, Aerzen Ibérica, PMI 'WWtech' Przemyslaw WÓjcik Yslaw Wójcik, Scafom España, RSB Advisors, y las sociedades del Grupo General Electric.

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En virtud de la sentencia, el Juzgado homologó el citado plan, cuyos efectos se extenderán a los créditos afectados, incluidos los acreedores y clases disidentes, en los términos previstos legalmente y en la documentación del plan de reestructuración, sin perjuicio de las adaptaciones, operaciones de ejecución, comunicaciones, inscripciones y actuaciones complementarias que resulten necesarias para su plena efectividad.

El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, señaló que la homologación judicial del plan de reestructuración de la compañía permitirá abrir una nueva etapa en la sociedad, enfocada en contratos de menor tamaño y menor riesgo, con oportunidades de negocio en México, como el proyecto Tula y el de Escolín.

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