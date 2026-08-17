Mónica García comparecerá en el Congreso el 27 de agosto para dar cuenta de la situación sanitaria en Ceuta

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La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo 27 de agosto para dar cuenta de la situación sanitaria en Ceuta tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio.

Según han informado fuentes del Ministerio, este lunes se ha registrado la petición de comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, y después de que horas antes el Partido Popular solicitara a la ministra que acudiera al Congreso a explicar las medidas adoptadas y su ausencia durante los últimos 16 días.

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En este sentido, los 'populares' han solicitado reunir a la Diputación Permanente de la Cámara Baja --el único órgano que sigue activo en los periodos no ordinarios de sesiones-- para aprobar la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad en la que la ministra dé explicaciones del "colapso" sanitario que padece la ciudad autónoma.

La ministra ha defendido que el Gobierno central sí ha estado presente en Ceuta ante la crisis migratoria, respondiendo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, quien ha cuestionado la "pasividad" del Ejecutivo y ha reclamado "analizar e investigar" las responsabilidades de Marruecos en la crisis.

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Asimismo, este domingo la titular de Sanidad negó que Ceuta atravesase una situación de "colapso sanitario" aunque admitió zonas "especialmente tensionadas", y cifró en 5.800 los migrantes atendidos en la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis migratoria.