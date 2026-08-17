México gestiona la repatriación de dos connacionales fallecidos en el sismo en Colombia

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Ciudad de México, 17 ago (EFE).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este lunes que apoya a los familiares con los trámites para la repatriación de dos connacionales que murieron a consecuencia del sismo registrado hace ocho días en Colombia y que dejó centenares de fallecidos y heridos.

El hallazgo sin vida de ambos ciudadanos ocurrió este domingo al finalizar las labores de búsqueda entre los escombros de un hotel que se derrumbó en la ciudad de Pereira por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

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Los cuerpos de los dos ciudadanos mexicanos, que permanecían en calidad de desaparecidos, fueron localizados tras días de intensos trabajos del cuerpo de Bomberos y de rescatistas que trabajaron en condiciones climáticas adversas.

“Sí, hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias”, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina.

“Incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo” añadió la presidenta al referirse a los familiares de las víctimas, que decidieron trasladarse hasta Pereira por la falta de información con respecto al paradero de sus allegados antes de saber de su fallecimiento.

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Durante todo el operativo, personal de la Embajada de México en Colombia brindó un acompañamiento constante a los familiares que viajaron al país suramericano y facilitó el traslado terrestre de los allegados desde la capital, Bogotá, hasta Pereira, capital del departamento de Risaralda, además de otorgarles asistencia financiera para cubrir su hospedaje y alimentación.

Como parte del protocolo de atención a las víctimas, la Cancillería mexicana también dispuso de un servicio de apoyo psicológico para respaldar a los deudos durante su proceso de duelo.

En coordinación con las autoridades de Risaralda, el Gobierno mexicano asumirá los gastos funerarios y la posterior repatriación de las cenizas según la decisión de la familia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y agradeció la colaboración de los cuerpos de socorro y de las autoridades colombianas. EFE