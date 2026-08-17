Moldavia denuncia la entrada de un dron en su espacio aéreo en el sureste del país

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El Ministerio de Defensa de Moldavia ha denunciado este lunes que un dron ha violado su espacio aéreo y se ha estrellado en el distrito de Stefan Voda, en el sureste del país y cercano a la frontera con Ucrania, provocando un pequeño incendio.

"Los sistemas de vigilancia del espacio aéreo del Ejército detectaron, a las 17.37, la entrada de un objeto aéreo en el espacio aéreo de Moldavia, en dirección a Cuciurgan-Tiraspol. Según datos preliminares, el objeto desapareció de los sistemas de vigilancia en la región de Talmaza, distrito de Stefan Voda", ha indicado en un breve comunicado.

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En paralelo, el centro de situaciones de emergencia del Ministerio del Interior ha informado de que se ha registrado una explosión y posterior incendio a unos tres kilómetros de la localidad de Talmaza, si bien no ha habido que lamentar víctimas.

"Equipos especializados se han desplazado al lugar de los hechos para documentar la situación y esclarecer las circunstancias del incidente. Las subdivisiones responsables dentro del Ejército mantienen la cooperación con las instituciones competentes y supervisan la situación para garantizar la seguridad del espacio aéreo y de los ciudadanos de Moldavia", ha zanjado.

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La presidenta, Maia Sandu, ha asegurado que la entrada de drones en el espacio aéreo del país representa un peligro para la población y ha culpado directamente a Rusia --país que empezó la guerra contra Ucrania-- durante una entrevista con la emisora Radio Moldavia.

"Las medidas más importantes que podemos adoptar para detener estos drones, tanto en la República de Moldavia como en Ucrania, consisten en ayudar a Kiev a triunfar en esta guerra y garantizar que Rusia no pueda seguir combatiendo", ha argüido.

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Sandu ha puesto el ejemplo de los drones rusos en territorio ucraniano "cazando" a personas durante sus quehaceres cotidianos. "Hemos visto el caso del hombre que intentaba vender verduras en la calle y fue perseguido por un dron ruso. Los riesgos son claramente muy elevados, y esto subraya la necesidad de invertir en la protección de nuestros ciudadanos", ha dicho.