Militares rescatan a dos franceses atrapados por una nevada en el suroeste de Bolivia

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La Paz, 17 ago (EFE).- Militares bolivianos rescataron a dos turistas franceses que quedaron atrapados por una nevada en una localidad rural que es parte del circuito del salar de Uyuni, uno de los principales atractivos turísticos del país situado en la región andina de Potosí (suroeste), informó el Ministerio de Defensa.

Los turistas, un hombre y una mujer, estaban en la comunidad de Quetena, en Potosí, y fueron auxiliados en la víspera por militares del Regimiento de Infantería 4 'Loa', con base en la ciudad de Uyuni, cercana al salar homónimo, según un comunicado de prensa del ministerio.

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Tras ser rescatados, los franceses fueron llevados hasta Uyuni, "donde recibieron atención médica y permanecerán bajo observación para estabilizar su estado de salud, de acuerdo con el reporte difundido por el Ejército" boliviano, señaló el comunicado.

La semana pasada, fueron rescatados por la Policía y bomberos tres turistas estadounidenses que estuvieron atrapados por más de 30 horas por una nevada en la Laguna Colorada, en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (RNFA-EA), situada a más de 4.200 metros de altitud, también en Potosí.

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Quetena y la reserva Eduardo Abaroa son parte del circuito turístico integrado al salar de Uyuni, el fondo de un antiguo mar disecado de más de 10.000 kilómetros cuadrados que es uno de los principales destinos bolivianos y que, además, contiene la mayor reserva de litio del país.

La RNFA-EA informó este lunes en sus redes sociales que "por razones estrictas de seguridad, el acceso general" al sitio "está cerrado", debido a las persistentes nevadas en la zona, que han provocado "la completa intransitabilidad de vehículos particulares y turísticos".

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La medida responde a un aviso "de prioridad naranja" del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) que alertó sobre nevadas este lunes y martes en algunas provincias en cinco regiones bolivianas, incluida Potosí.

El domingo, la dirección de la reserva y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (Sernap) instaron a los operadores turísticos "a suspender las salidas programadas desde Uyuni y acatar estrictamente las disposiciones oficiales para evitar accidentes" por el temporal. EFE

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