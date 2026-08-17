Una fundación replanta 32 fragmentos de coral cuerno de alce en arrecifes de Bahamas

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San Juan, 17 ago (EFE).- El programa 'Super Coral Reefs' de la Fundación MSC informó este lunes que logró trasplantar con éxito 32 fragmentos de coral cuerno de alce, una especie en peligro de extinción, en arrecifes próximos a Browns Cay, en el distrito de Bimini, al noroeste de Bahamas, como parte de un proyecto de recuperación de los ecosistemas marinos del país.

"Se prevén condiciones oceánicas excepcionalmente cálidas este año, lo que podría someter a los corales a un estrés significativa", afirmó en un comunicado Emeline Bouchet, directora del Programa Marino del Centro de Conservación Marina de Ocean Cay.

El coral de cuerno de alce o 'Acropora palmata' es una especie en peligro crítico de extinción que según los informes, su población disminuyó un 97 % en todo el Caribe desde los años 80.

"La restauración no consiste simplemente en plantar más corales, sino también en colocarlos en la mejor posición para que prosperen", apuntó Bouchet.

La fundación MSC precisó que cultiva en viveros submarinos los fragmentos de coral antes de ser trasplantados a los arrecifes naturales.

La organización seleccionó el enclave de Browns Cay tras realizar estudios de los arrecifes y evaluaciones de la biodiversidad que confirmaron que reunía las condiciones idóneas para la reubicación de las especies.

Con esta actuación, el programa 'Super Coral Reefs' de MSC ya supera ya los 285 corales replantados. EFE