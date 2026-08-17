(Crónica) El Almería golea al recién ascendido Eldense y el Sabadell empata en El Molinón

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La UD Almería se ha aupado a la segunda posición de LaLiga Hypermotion tras golear al recién ascendido CD Eldense (3-0), en una primera jornada en la que el CE Sabadell, que desperdició un penalti, ha regresado a la segunda categoría del fútbol español con un empate ante el Real Sporting de Gijón en El Molinón (0-0).

Los andaluces necesitaron solo la primera parte para liquidar el duelo en el UD Almería Stadium. Una jugada a balón parado cumplido el primer cuarto de hora permitió adelantarse a los de Xavi García Pimienta, con Nico Melamed poniendo un centro al primer palo que Federico Bonini cabeceó al fondo de la red.

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Las ocasiones se sucedieron en ambos bandos, pero fue el cuadro andaluz el que volvió a golpear en el tiempo extra y por partida doble. Primero, en un nuevo balón colgado por Sergio Arribas que Stefan Dzodic, tras asistencia de Miguel de la Fuente, mandó a guardar; el segundo, tres minutos más tarde, llegó en un zurdazo de Melamed desde la frontal que se coló en la escuadra.

En El Molinón-Enrique Castro 'Quini', un penalti fallado por Yanis Rahmani a los 13 minutos impidió al Sabadell llevarse la victoria en su estreno en Segunda cinco años después, un partido en el que, a pesar de la falta de acierto, mereció más que el cuadro asturiano, que se sostuvo por las paradas de Rubén Yáñez.

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Los arlequinados dominaron y llegaron con peligro al área sportiguista, y ya en el minuto 11 tuvieron la oportunidad de adelantarse después de que Emanuel Gularte derribase a Édgar González en el área; Rahmani quiso ajustar demasiado y mandó fuera el balón.