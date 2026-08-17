Manifestantes exigen diálogo a Zelenski ante la incompleta remodelación del Gobierno

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 17 ago (EFE).- En vísperas de que el Parlamento retome su trabajo el martes, miles de manifestantes en toda Ucrania siguen demandando que Mijailo Fédorov sea restituido como ministro de Defensa y exigen una comunicación más clara del presidente, Volodímir Zelenski, tras la remodelación incompleta de su cúpula de mando.

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Un mes después del cese de Fédorov y de la sustitución de Oleksandr Sirski como comandante en jefe del Ejército por el general Mijailo Drapati, el proceso de renovación no ha concluido.

Yevheni Jmara actúa como nuevo ministro de Defensa en funciones y Andrí Sibiga sigue en el cargo de ministro de Exteriores interino, pero ninguno de ellos ha sido confirmado todavía formalmente por el Parlamento.

Se espera que Zelenski mantenga a Jmara, el antiguo jefe del centro de operaciones especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), como responsable de Defensa de forma permanente.

Sin embargo, todavía no existe una hoja de ruta clara para su nombramiento, según el diputado Yaroslav Zhelezniak, en medio de dudas de que su nominación, una vez presentada formalmente por Zelenski, pueda obtener los votos suficientes, incluso si se levanta el requisito formal de que el cargo sólo pueda ser ocupado por un civil.

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La ausencia prolongada de un ministro de Defensa en toda regla en plena guerra alimenta protestas diarias en una docena de ciudades, entre ellas Kiev y Leópolis (oeste). El domingo por la noche, cientos de manifestantes entregaron a un representante presidencial en Kiev una petición que llamaba al "diálogo".

En Leópolis, los manifestantes enfatizan que Ucrania ha realizado progresos notables contra Rusia en los últimos meses y no puede permitirse perder este impulso.

"Cada día de retraso cuesta vidas de nuestros soldados", dijo un coordinador de la concentración, en la que predominaban los jóvenes.

Las pancartas siguen pidiendo el regreso de Fédorov, cuyos simpatizantes le atribuyen la innovación tecnológica en las fuerzas armadas. Fédorov hasta ahora ha evitado criticar directamente al presidente y no ha participado en las protestas.

No obstante, ha rechazado otros cargos que le ha ofrecido Zelenski y ha insistido públicamente en que sólo quien ostente el cargo de ministro de Defensa puede dar forma a la estrategia bélica.

"Creo que a la gente se le ha quitado la esperanza y eso es una de las peores cosas que uno le puede hacer a su propia gente", dijo el domingo al periodista irlandés Caolan Robertson.

Olena Mikula, una diseñadora gráfica cuyos parientes y amigos están en el ejército, participó en la protesta. "Al principio me enfadó el cese del mejor ministro de Defensa hasta la fecha, pero últimamente lo que me indigna es la falta de comunicación", dijo Mikula a EFE.

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Añadió que los manifestantes se están centrando ahora en una variedad más amplia de problemas, ya que es improbable que Zelenski devuelva el cargo a Fédorov.

Los nombramientos de Rustem Umérov como jefe del Servicio de Inteligencia Extranjero y de Vitali Kim como ministro de Veteranos, ambos sin experiencia en esos ámbitos, también han provocado críticas. Muchos manifestantes reclaman además una acción más decidida contra la corrupción estructural.

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Aun así, el apoyo público a Zelenski se mantiene relativamente alto, en un 55 % según una encuesta de agosto del Instituto Internacional de Sociología de Kiev.

Sin embargo, el porcentaje de ucranianos que preferiría celebrar elecciones aún antes de que la guerra haya terminado ha aumentado hasta el 38 %, del 25 % en que se hallaba en marzo.

"El presidente tiene derecho a realizar los nombramientos que considere oportunos, pero las protestas ayudan a poner límites a Zelenski para que se baje un poco de su pedestal", señaló Mikula.

Mientras tanto, el nuevo comandante en jefe Mijailo Drapati ha adoptado pasos claros para señalizar un cambio. El controvertido Regimiento de Asalto Skelia, criticado por alegaciones de violencia contra algunos reclutas, ha sido colocado bajo el control operativo del reputado Cuerpo Azov.

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Drapati también ha respondido a las objeciones sobre las prácticas de reclutamiento con la suspensión del jefe del centro regional de reclutamiento más criticado, según el defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets.

Según informaciones en medios ucranianos, tiene la intención de sustituir a los oficiales leales a su antecesor, Sirski, por otros más críticos con el anterior mando.

El nombramiento de Drapati ha sido en general bienvenido. Aún así a los manifestantes les preocupa que sus intentos de reforma puedan estancarse sin un respaldo político firme y sin una estrategia clara de parte de un Gobierno en el que idealmente verían a Fédorov. EFE

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