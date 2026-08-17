Macron pide a los franceses que no caigan "en el espíritu derrotista"

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París, 17 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este lunes a sus compatriotas que no caigan "en el espíritu insidioso del derrotismo", cuando restan solo ocho meses para las elecciones presidenciales de 2027 en las que él no podrá presentarse y donde la ultraderecha de Marine Le Pen parte como favorita.

"No cedáis a ese espíritu insidioso del derrotismo. Francia es magnífica, nuestra juventud también. Hay muchas cosas que se hacen en nuestro país cada día de las que debemos de estar orgullosos", advirtió Macron, durante un acto de homenaje al levantamiento que se produjo hace 82 años en Bormes les Mimosas y en Lavandou (sur de Francia) contra los soldados nazis.

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El presidente, quien afronta los últimos meses de un mandato de 10 años que comenzó en 2017 y que renovó en 2022, pidió "no bajar la cabeza" y ser "intratables" ante los que quieren "destruir" lo que Francia representa.

Sin hacer ninguna alusión directa a las elecciones de abril y mayo de 2027, Macron animó a sus compatriotas a tener "confianza" en ellos mismos" y en "Europa".

Europa "es la fuente de nuestra independencia y nos permitirá aguantar en este mundo fragmentado, en el que el derecho internacional se incumple con frecuencia", aseveró.

Las declaraciones de Macron coinciden con el apoyo de su ministro de Justicia, Gérald Darmanin, al exprimer ministro centroderechista Édouard Philippe (2017-2020) para las presidenciales de 2027, en un movimiento que busca despejar el dividido campo centrista y conservador.

El respaldo de Darmanin a Philippe supone un duro golpe para el también candidato declarado Gabriel Attal, primer ministro de Macron en 2024 y que es además líder del partido del presidente francés Renacimiento.

Debido a las numerosas candidaturas de un espectro que va del progresismo a la derecha clásica, algunos sondeos ya perfilan una segunda vuelta el 2 de mayo de 2027 entre la ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon -con ventaja para la primera-, dos figuras especialmente controvertidas en Francia con proyectos euroescépticos. EFE

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