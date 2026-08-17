Los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia afectan ya a más de 5.000 personas

Guardar

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en aeropuertos españoles desde el sábado 8 de agosto supera ya las 5.000 personas, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

En concreto, hasta las 13.00 horas de este lunes 17 de agosto, la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 5.080. En total, se han controlado 462 vuelos y 725 agentes han participado en esta tarea.

PUBLICIDAD

Desde el domingo han superado este trámite 434 pasajeros, de los cuales la mayoría (191) han llegado en cinco aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Y en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) se han tenido que identificar otros 118 nacionales de terceros países de seis vuelos distintos.

Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Bilbao, con cinco personas que viajaban en cuatro vuelos diferentes; en el de Sevilla, donde se ha aplicado controles a ocho personas procedentes de un solo avión, y en Málaga, en el que se han contabilizado cuatro, de cuatro vuelos distintos.

PUBLICIDAD

Por su parte, en Alicante se han aplicado controles a 36 nacionales de terceros países que han llegado en diez vuelos; y en Valencia, a 18 pasajeros de tres vuelos diferentes.

De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Ibiza (12 pasajeros en tres vuelos), mientras que en Mallorca solo se han visto afectados seis pasajeros de dos vuelos registrados. En Menorca, por el contrario, se registraron cinco en los que se identificaron a diez pasajeros de terceros países.

PUBLICIDAD

En Canarias, el reparto es el siguiente: 19, de siete vuelos, en el de Tenerife Sur; cuatro identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de un mismo avión; y ninguna persona Fuerteventura (sin vuelos registrados). En Gran Canaria se identificó a tres personas de dos vuelos llegados a la isla.

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana entró en vigor el sábado 8 de agosto.

El Gobierno ha ordenado estos controles hasta el próximo 7 de septiembre a la espera de que Italia retire la suspensión del espacio Schengen a España que adoptó tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio.

PUBLICIDAD