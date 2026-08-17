Fabiola Martínez, dolida con Bertín Osborne: "Yo sí he estado muy enamorada, si no, no aguanto 20 años"

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Retomando poco a poco sus compromisos profesionales tras la fuerte neumonía que le provocó problemas respiratorios y le obligó a cancelar su agenda de conciertos para este verano, Bertín Osborne ha reaparecido este fin de semana en el Festival Starlite Occident de Marbella de la mano de Michael Bublé y, fiel a la espontaneidad que siempre le ha caracterizado, respondía a la pregunta de Valeria Mazza de qué es para él el amor revelando que "llevo 50 años intentándolo y no lo he encontrado todavía", dejando entrever que a sus 71 años y a pesar de las largas relaciones sentimentales que vivió junto a Sandra Domecq -madre de sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia-, y Fabiola Martínez -con la que tiene en común a sus hijos Kike y Carlos- nunca se ha enamorado de verdad.

Una confesión que no ha sentado nada bien a la modelo venezolana, que este domingo le ha respondido visiblemente afectada en 'El show de Paz', magazine que Paz Padilla presenta en Telecinco. "Me pone súper nerviosa. Yo escucho esto y me genera una profunda tristeza. Yo estaba convencida de que teníamos dos hijos maravillosos fruto de nuestro amor... Me deja descolocada. Yo sí he estado muy enamorada de él, porque si no, no aguanto 20 años", ha expresado dolida.

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"Si él ahora reniega de todo eso, no sé qué decir. Yo con él tengo una relación buenísima. Cuando vi estas declaraciones le escribí para que le diera explicaciones a nuestro hijo y me dijo que eso era la prensa", ha comentado, desvelando así que no dudó en ponerse en contacto con el artista -del que se separó en 2021 tras dos décadas de amor- al enterarse de lo que había dicho, y que Bertín intentó justificarse apuntando que los medios de comunicación habrían sacado de contexto que nunca ha estado enamorado.

Sin embargo, Fabiola no dudó en enviarle directamente el vídeo en el que él decía directamente que todavía no ha encontrado el amor después de 50 años buscándolo y, para su sorpresa, el cantante no le ha contestado, como ha admitido molesta.

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