Pekín se convierte esta semana en el escaparate de la robótica china

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Pekín, 17 ago (EFE).- Pekín se convertirá esta semana en el escaparate de la robótica china con la Conferencia Mundial de Robótica y los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, dos citas que reunirán a cientos de empresas y equipos en medio del rápido desarrollo del sector en el gigante asiático.

La primera comenzará este miércoles en las afueras de la capital y se prolongará hasta el domingo, con un foro principal, una feria profesional, una competición y más de sesenta actividades paralelas, según medios locales.

En unos 55.000 metros cuadrados, más de 300 empresas exhibirán alrededor de 2.000 productos y presentarán más de 150 novedades, desde humanoides completos hasta manos articuladas, sensores de fuerza, módulos articulares y chips.

Los robots con forma humana volverán a ocupar un lugar central, pero el foco se desplazará de su capacidad para correr, saltar o ejecutar piruetas a su desempeño en tareas industriales, logísticas, médicas, agrícolas, hosteleras o domésticas, destaca la prensa local.

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La feria concederá también mayor espacio a componentes como sensores visuales y táctiles, motores, reductores y sistemas de control, mientras distintos robots ejercerán como recepcionistas, cocineros, camareros, músicos o vendedores.

En paralelo, el sábado comenzará en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides.

La competición reunirá durante cinco días a 666 equipos de dieciséis países, frente a los 280 de 2025, y ampliará de seis a veinte los escenarios inspirados en tareas reales, entre ellos fábricas, centros logísticos, supermercados, hoteles, operaciones de rescate y hogares.

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Las pruebas incluirán también fútbol, atletismo y tenis de mesa, aunque los organizadores buscan que las capacidades desarrolladas durante las competiciones puedan trasladarse después a aplicaciones comerciales e industriales.

Pese a la denominación de "Mundiales", la participación seguirá siendo mayoritariamente china: la organización cifra en cerca de treinta los equipos extranjeros, una pequeña fracción del total.

A principios de 2024, las autoridades chinas señalaron a los robots humanoides como uno de los 'sectores del futuro' que aún se encontraban en una fase de inmadurez pero que gozaban de gran potencial de crecimiento e importancia estratégica; ese mismo año, el país asiático se convirtió en el primero en iniciar la producción en masa de esas máquinas.

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En 2024, China fabricó 556.000 robots industriales, cerca de dos tercios de la producción mundial, mientras que las marcas chinas concentraron más del 80 % de los humanoides desplegados en 2025, de acuerdo con datos oficiales y de la consultora Omdia. EFE