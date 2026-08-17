El actual brote de ébola en el este de la RDC ya es el segundo más letal de la historia

Guardar

Nairobi, 17 ago (EFE).- El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, ya es la segunda epidemia de esta enfermedad más letal de la historia, con 2.325 muertos registrados, según los últimos datos de las autoridades congoleñas.

Con un total de 4.945 casos confirmados, el brote supera así ya tanto en contagios como en muertes al que golpeó también al este de la RDC entre 2018 y 2020 -que causó 2.299 muertes y 3.481 casos-, si bien queda todavía lejos del peor de la historia, que provocó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016. EFE

PUBLICIDAD